ДТП произошло в воскресенье, 16 ноября, около 16:40 на Камень-Каширщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen Polo на скорости вылетел с моста в реку Цир. В результате аварии водитель и 37-летний пассажир получили травмы. Обоих госпитализировали.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается.

