Фото: пресс-служба полиции

В Коростене произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла, в котором пострадали двое несовершеннолетних

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

ДТП произошло 30 октября около 20:20 на улице Сосновского, когда 39-летняя местная жительница за рулем Daewoo Lanos выполняла поворот и столкнулась с мотоциклом Mustang.

В результате аварии 16-летний водитель двухколесника и 15-летний пассажир получили травмы. Младший из парней был госпитализирован в нейрохирургическое отделение центральной городской больницы для оказания специализированной помощи.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.

