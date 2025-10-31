16:12  31 октября
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 15:22

На Житомирщине легковушка протаранила мотоцикл: пострадали двое несовершеннолетних

31 октября 2025, 15:22
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

В Коростене произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла, в котором пострадали двое несовершеннолетних

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

ДТП произошло 30 октября около 20:20 на улице Сосновского, когда 39-летняя местная жительница за рулем Daewoo Lanos выполняла поворот и столкнулась с мотоциклом Mustang.

В результате аварии 16-летний водитель двухколесника и 15-летний пассажир получили травмы. Младший из парней был госпитализирован в нейрохирургическое отделение центральной городской больницы для оказания специализированной помощи.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.

Ранее сообщалось, в Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и легковушки. 18-летний водитель во время обгона столкнулся с мотоциклом, в результате чего погиб 35-летний мужчина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Коростень ДТП мотоцикл авария дети Житомирская область
Бил и обижал сожительницу: 42-летнему жителю Житомирщины грозит до 2 лет заключения
31 октября 2025, 14:45
В Кривом Роге произошло жуткое ДТП: водитель влетел в электроопору и не выжил
31 октября 2025, 12:58
В Луцке мужчина взял в заложники детей бывшей во избежание мобилизации: появились новые подробности
31 октября 2025, 12:25
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Полтавщине мужчина ударил сожительницу во время ссоры: она не выжила
31 октября 2025, 17:25
Переписывалась с дядей из "ДНР": в Днепре судили агентку РФ, которая "сливала" данные ВСУ
31 октября 2025, 16:55
Стало известно, сколько украинских потребителей уже подключено к теплоснабжению
31 октября 2025, 16:44
Скандальному военкому Одесщины Борисову назначили 20 млн грн залога
31 октября 2025, 16:29
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
31 октября 2025, 16:12
На Волыни пограничники перекрыли канал переправки лиц в ЕС
31 октября 2025, 15:59
"У меня есть на что потратить льготное место": в Днепре водитель маршрутки унизил военного
31 октября 2025, 15:45
В Николаевской области осужденный мошенник обманул фермеров на 100 тыс. грн
31 октября 2025, 15:43
В следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию
31 октября 2025, 15:40
На ремонте метро в Киеве обнаружили хищение 2,7 млн ​​грн: подозревают директора стройкомпании
31 октября 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »