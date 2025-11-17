На Житомирщині фургон зіткнувся з автобусом: четверо травмованих

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія трапилася 16 листопада неподалік села Козака Коростишівської громади за участю автомобіля Renault Dokker та автобуса Shaolin.

За попередньою інформацією, 43-річний водій фургона, житель Одеської області, зіткнувся з попутним автобусом під керуванням 59-річного жителя Житомирщини.

У результаті ДТП постраждали четверо людей: водій фургона та його 58-річний пасажир госпіталізовані до реанімації, а також двоє 14-річних пасажирок. Вони проходитимуть лікування амбулаторно.

Слідчі Коростишівського райуправління поліції відкрили провадження.

Нагадаємо, на Житомирщині легковик протаранив мотоцикл. У результаті аварії 16-річний водій двоколісника та 15-річний пасажир отримали травми. Молодшого з хлопців госпіталізували до нейрохірургічного відділення центральної міської лікарні для надання спеціалізованої допомоги.