На Житомирщині фургон зіткнувся з автобусом: четверо травмованих
У Житомирському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо осіб, зокрема двоє дітей
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Аварія трапилася 16 листопада неподалік села Козака Коростишівської громади за участю автомобіля Renault Dokker та автобуса Shaolin.
За попередньою інформацією, 43-річний водій фургона, житель Одеської області, зіткнувся з попутним автобусом під керуванням 59-річного жителя Житомирщини.
У результаті ДТП постраждали четверо людей: водій фургона та його 58-річний пасажир госпіталізовані до реанімації, а також двоє 14-річних пасажирок. Вони проходитимуть лікування амбулаторно.
Слідчі Коростишівського райуправління поліції відкрили провадження.
Нагадаємо, на Житомирщині легковик протаранив мотоцикл. У результаті аварії 16-річний водій двоколісника та 15-річний пасажир отримали травми. Молодшого з хлопців госпіталізували до нейрохірургічного відділення центральної міської лікарні для надання спеціалізованої допомоги.