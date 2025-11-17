Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 64-летний мужчина был за рулем Volkswagen Tiguan. Он ехал в направлении города Янтарь. Тогда он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате аварии 67-летняя пассажирка рейсового автобуса погибла на месте. Также известно, что около восьми пассажиров были травмированы. Их госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

