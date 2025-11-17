16:16  17 ноября
В Украине значительно похолодает, но иногда ожидается до +17
10:56  17 ноября
В Николаевской области из реки достали тело 18-летнего юноши
07:24  17 ноября
На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией
17 ноября 2025, 12:45

Смертельное ДТП на Прикарпатье: столкнулись легковушка и рейсовый автобус - есть погибшие и пострадавшие

17 ноября 2025, 12:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 17 ноября у Галича, на дороге государственного значения Н-09 "Мукачево-Львов". Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 64-летний мужчина был за рулем Volkswagen Tiguan. Он ехал в направлении города Янтарь. Тогда он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате аварии 67-летняя пассажирка рейсового автобуса погибла на месте. Также известно, что около восьми пассажиров были травмированы. Их госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Автопроисшествие случилось на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
