На Житомирщине пенсионерка доверила карточку знакомой и потеряла 68 тыс. гривен

Фото: Национальная полиция

На днях в полицию обратилась 62-летняя жительница Малинского общества, которая сообщила, что ее соседка завладела средствами, обещав помочь с погашением кредита.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в ноябре 2023 года пенсионерка передала 30-летней знакомой банковскую карту, на которую поступали ее пенсионные выплаты. Женщина обещала платить кредитную задолженность в размере 18 тысяч гривен.

В течение полутора лет мошенница уверяла заявительницу, что переводит средства в банк. Однако пенсионерка все чаще получала звонки с сообщениями о неуплате долга.

В мае 2025 года женщина самостоятельно обратилась в банк и выяснила, что никаких платежей по кредиту не поступало, а с ее пенсионной карты систематически списывались деньги – как на покупки в магазинах, так и при снятии наличных с банкоматов.

Таким образом, мошенница обманула пенсионерку на общую сумму 68 тысяч гривен.

По этому факту следователи начали досудебное расследование.

Полиция отмечает, не передавайте банковские карты и PIN-коды посторонним, даже знакомым или соседям. Все финансовые операции следует совершать лично или через официальные каналы банка.

