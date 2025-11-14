10:17  14 ноября
На Полтавщине беспризорная собака покусала четырех детей и двух взрослых
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 11:05

На Житомирщине пенсионерка доверила карточку знакомой и потеряла 68 тыс. гривен

14 ноября 2025, 11:05
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На днях в полицию обратилась 62-летняя жительница Малинского общества, которая сообщила, что ее соседка завладела средствами, обещав помочь с погашением кредита.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в ноябре 2023 года пенсионерка передала 30-летней знакомой банковскую карту, на которую поступали ее пенсионные выплаты. Женщина обещала платить кредитную задолженность в размере 18 тысяч гривен.

В течение полутора лет мошенница уверяла заявительницу, что переводит средства в банк. Однако пенсионерка все чаще получала звонки с сообщениями о неуплате долга.

В мае 2025 года женщина самостоятельно обратилась в банк и выяснила, что никаких платежей по кредиту не поступало, а с ее пенсионной карты систематически списывались деньги – как на покупки в магазинах, так и при снятии наличных с банкоматов.

Таким образом, мошенница обманула пенсионерку на общую сумму 68 тысяч гривен.

По этому факту следователи начали досудебное расследование.

Полиция отмечает, не передавайте банковские карты и PIN-коды посторонним, даже знакомым или соседям. Все финансовые операции следует совершать лично или через официальные каналы банка.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить мужчину. Он нашел пакет с документами, среди которых были паспорт и банковская карта, принадлежавшие другому лицу. Вместо того чтобы вернуть найденное владельцу, он воспользовался персональными данными потерпевшего: оформил на его имя несколько кредитов и снял наличные с банковского счета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деньги полиция кредит выплаты Житомирская область пенсионерка банковская карта
Схема со "звонком из банка": на Буковине шархаи украли у жителей десятки тысяч гривен
13 ноября 2025, 22:40
В Запорожье аферист продавал людям товары, которых не существует
12 ноября 2025, 21:25
В Кривом Роге мужчина украл карточку с выплатами за погибшего военного и "баловал себя" покупками
12 ноября 2025, 15:45
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Одессе в общежитии произошел пожар: пострадали две девушки
14 ноября 2025, 12:11
Столкновение авто на Хмельнитчине: один погибший, еще два человека травмированы
14 ноября 2025, 11:56
В Киеве выросло количество пострадавших: под завалами еще могут быть люди
14 ноября 2025, 11:46
От тысяч до миллиардов: как отсутствие контроля вредит государству
14 ноября 2025, 11:34
Мужчина уже не дышал: в Харьковской области медики спасли человека после клинической смерти
14 ноября 2025, 11:30
В Киевской области разоблачили масштабную схему фальсификации жидкостей для электронных сигарет
14 ноября 2025, 11:19
Удары РФ по энергетике: Донетчина, Киевщина и Одесщина частично обесточены
14 ноября 2025, 11:16
В Харьковской области вражеский дрон попал в автомобиль газовой службы
14 ноября 2025, 10:51
На Буковине разоблачили теневую табачную фабрику: изъяты две промышленные линии
14 ноября 2025, 10:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »