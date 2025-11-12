Иллюстративное фото

За кражу денег с карты павшего защитника осудили жителя Кривого Рога. Карточку он украл у знакомого, получавшего выплаты за сына, погибшего на фронте

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Мужчина был в гостях у знакомого. Тогда он узнал, что у хозяина есть карточка, на которую поступали денежные выплаты в связи с гибелью его сына-военнослужащего. Впоследствии он подарил товарищу картхолдер, и предложил положить карту туда для хранения. После этого незаметно положил картхолдер с карточкой в собственную сумку и через некоторое время покинул дом знакомого.

В тот же день он перечислил с похищенной карты 10 000 гривен на свой счет, открытый в другом банке. Впоследствии злоумышленник потратил 4 тысяч гривен на новый телефон и снял еще деньги в банкомате.

На суде он признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое заменили на 3 года испытательного срока.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить мужчину. Он нашел пакет с документами, среди которых были паспорт и банковская карта, принадлежавшие другому лицу. Вместо того чтобы вернуть найденное владельцу, он воспользовался персональными данными потерпевшего: оформил на его имя несколько кредитов и снял наличные с банковского счета