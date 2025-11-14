На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень

Фото: Національна поліція

Днями до поліції звернулася 62-річна мешканка Малинської громади, яка повідомила, що її сусідка заволоділа коштами, обіцявши допомогти з погашенням кредиту

передає RegioNews.

За даними слідства, у листопаді 2023 року пенсіонерка передала 30-річній знайомій банківську картку, на яку надходили її пенсійні виплати. Жінка обіцяла сплачувати кредитну заборгованість у розмірі 18 тисяч гривень.

Протягом півтора року шахрайка запевняла заявницю, що переказує кошти до банку. Однак пенсіонерка дедалі частіше отримувала дзвінки з повідомленнями про несплату боргу.

У травні 2025 року жінка самостійно звернулася до банку та з'ясувала, що жодних платежів по кредиту не надходило, а з її пенсійної картки систематично списувалися гроші – як на купівлі у крамницях, так і при знятті готівки з банкоматів.

Таким чином, шахрайка ошукала пенсіонерку на загальну суму 68 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

Поліція наголошує, не передавайте банківські картки та PIN-коди стороннім, навіть знайомим чи сусідам. Всі фінансові операції слід здійснювати особисто або через офіційні канали банку.

