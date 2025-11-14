10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 11:05

На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень

14 листопада 2025, 11:05
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Днями до поліції звернулася 62-річна мешканка Малинської громади, яка повідомила, що її сусідка заволоділа коштами, обіцявши допомогти з погашенням кредиту

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, у листопаді 2023 року пенсіонерка передала 30-річній знайомій банківську картку, на яку надходили її пенсійні виплати. Жінка обіцяла сплачувати кредитну заборгованість у розмірі 18 тисяч гривень.

Протягом півтора року шахрайка запевняла заявницю, що переказує кошти до банку. Однак пенсіонерка дедалі частіше отримувала дзвінки з повідомленнями про несплату боргу.

У травні 2025 року жінка самостійно звернулася до банку та з'ясувала, що жодних платежів по кредиту не надходило, а з її пенсійної картки систематично списувалися гроші – як на купівлі у крамницях, так і при знятті готівки з банкоматів.

Таким чином, шахрайка ошукала пенсіонерку на загальну суму 68 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування.

Поліція наголошує, не передавайте банківські картки та PIN-коди стороннім, навіть знайомим чи сусідам. Всі фінансові операції слід здійснювати особисто або через офіційні канали банку.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині будуть судити чоловіка. Він знайшов пакет із документами, серед яких були паспорт та банківська картка, що належали іншій особі. Замість того щоб повернути знайдене власнику, він скористався персональними даними потерпілого: оформив на його імʼя кілька кредитів і зняв готівку з банківського рахунку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гроші поліція кредит виплати Житомирська область пенсіонерка банківська картка
Схема з "дзвінком із банку": на Буковині шархаї вкрали в жителів десятки тисяч гривень
13 листопада 2025, 22:40
У Запоріжжі аферист продавав людям товари, яких не існує
12 листопада 2025, 21:25
У Кривому Розі чоловік вкрав картку з виплатами за загиблого військового і "балував себе" покупками
12 листопада 2025, 15:45
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56
У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди
14 листопада 2025, 11:46
Від тисяч до мільярдів: як відсутність контролю шкодить державі
14 листопада 2025, 11:34
Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті
14 листопада 2025, 11:30
На Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет
14 листопада 2025, 11:19
Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені
14 листопада 2025, 11:16
На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51
На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46
На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ
14 листопада 2025, 10:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »