В Запорожье разоблачили 28-летнего мужчину, обманывавшего людей в интернете. Он продавал товары, которых на самом деле не существовало

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожье 28-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, решил обманывать людей в интернете. Он публиковал объявления о продаже товаров, которых действительно не существовало. Речь идет, в частности, об автомобильных колесах.

У потенциальных покупателей злоумышленник просил подписку. Когда он получал деньги, он исчезал и менял номера телефонов. Полиции известно о не менее восьми таких случаев.

"Задержали афериста в одной из центральных областей Украины. В настоящее время он находится под стражей, обвинительный акт в отношении него был направлен в суд. За аферы в интернете мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.