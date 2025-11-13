Схема со "звонком из банка": на Буковине шархаи украли у жителей десятки тысяч гривен

Иллюстративное фото

Житель Черновцов стал жертвой аферистов из-за схемы "работника банка". Еще один гражданин потерял деньги, когда хотел купить талоны на горючее по выгодной цене

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegoNews.

В полицию обратился 62-летний житель Черновцов. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, назвавшийся представителем банка. Под предлогом разблокировки карты незнакомец узнал персональные данные заявителя. После этого с его счета было снято около 49 тысяч гривен.

В тот же день 37-летний житель города стал жертвой мошенников. Он увидел в интернете объявления о талонах на топливо по выгодной цене. За товар он перечислил 13 тысяч гривен, но продавец перестал выходить на связь.

"По указанным фактам сотрудники полиции Черновицкой области начали уголовные производства, предусмотренные ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские Буковины призывают граждан не доверять незнакомцам и не разглашать им конфиденциальную банковскую информацию. Одновременно ни в коем случае не перечисляйте средства в неизвестно.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.