13 ноября 2025, 22:40

Схема со "звонком из банка": на Буковине шархаи украли у жителей десятки тысяч гривен

13 ноября 2025, 22:40
Иллюстративное фото
Житель Черновцов стал жертвой аферистов из-за схемы "работника банка". Еще один гражданин потерял деньги, когда хотел купить талоны на горючее по выгодной цене

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegoNews.

В полицию обратился 62-летний житель Черновцов. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, назвавшийся представителем банка. Под предлогом разблокировки карты незнакомец узнал персональные данные заявителя. После этого с его счета было снято около 49 тысяч гривен.

В тот же день 37-летний житель города стал жертвой мошенников. Он увидел в интернете объявления о талонах на топливо по выгодной цене. За товар он перечислил 13 тысяч гривен, но продавец перестал выходить на связь.

"По указанным фактам сотрудники полиции Черновицкой области начали уголовные производства, предусмотренные ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские Буковины призывают граждан не доверять незнакомцам и не разглашать им конфиденциальную банковскую информацию. Одновременно ни в коем случае не перечисляйте средства в неизвестно.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
