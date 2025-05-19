Житель Днепропетровщины может сесть за решетку за то, что нашел чужую банковскую карту и потратил средства
В конце 2024 года мужчина нашел пакет с документами, среди которых были паспорт и банковская карта, принадлежавшие другому лицу. Вместо того чтобы вернуть найденное владельцу, он воспользовался персональными данными потерпевшего: оформил на его имя несколько кредитов и снял наличные с банковского счета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 44-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Днепра.
Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения)
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Днепропетровщине задержан мужчина, стрелявший в ТЦК.