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19 мая 2025, 16:42

Житель Днепропетровщины может сесть за решетку за то, что нашел чужую банковскую карту и потратил средства

19 мая 2025, 16:42
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фото: freepik.com
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В конце 2024 года мужчина нашел пакет с документами, среди которых были паспорт и банковская карта, принадлежавшие другому лицу. Вместо того чтобы вернуть найденное владельцу, он воспользовался персональными данными потерпевшего: оформил на его имя несколько кредитов и снял наличные с банковского счета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 44-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Днепра.

Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения)

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Днепропетровщине задержан мужчина, стрелявший в ТЦК.

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