Фото: Нацполиция

Авария произошла ночью 30 октября на 161 км автодороги Киев-Чоп возле с. Березовка. К сожалению, в результате ДТП погиб пешеход

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

41-летний водитель грузового автомобиля Volvo двигался в направлении города Звягеля. Во время движения он сбил находившегося на автодороге 48-летнего пешехода. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

"Следователи Житомирского райуправления полиции №1 выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

