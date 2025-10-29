Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что водитель Toyota Prado, не доезжая до знака населённого пункта "Логвин", наехал на велосипедиста. В результате полученных травм 71-летний велосипедист погиб на месте. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

При этом уже на следующий день 21-летний водитель автомобиля самостоятельно обратился к правоохранителям и рассказал о случившемся.

"Следователи начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Черкасской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Около 18:00 30-летний водитель Daewoo Sens наехал на двигавшегося попутным направлением 70-летнего мужчину и пострадавший погиб на месте.