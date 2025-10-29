16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 18:45

Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

29 октября 2025, 18:45
Фото: Нацполиция
Авария произошла вблизи села Логвина, на автодороге Володарка-Белая Церковь. В результате ДТП погиб 71-летний мужчина

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что водитель Toyota Prado, не доезжая до знака населённого пункта "Логвин", наехал на велосипедиста. В результате полученных травм 71-летний велосипедист погиб на месте. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.

При этом уже на следующий день 21-летний водитель автомобиля самостоятельно обратился к правоохранителям и рассказал о случившемся.

"Следователи начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Черкасской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Около 18:00 30-летний водитель Daewoo Sens наехал на двигавшегося попутным направлением 70-летнего мужчину и пострадавший погиб на месте.

