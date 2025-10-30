Фото: Нацполіція

Аварія сталась вночі 30 жовтня на 161 км автошляху Київ-Чоп неподалік с. Березівки. На жаль, внаслідок ДТП загинув пішохід

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

41-річний водій вантажного автомобіля Volvo рухався в напрямку міста Звягель. Під час руху він збив 48-річного пішохода, який був на автошляху. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

"Слідчі Житомирського райуправління поліції №1 з’ясовують усі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

