12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 11:56

Смертельна ДТП на Житомирщині: пішохід потрапив під колеса вантажівки

30 жовтня 2025, 11:56
Фото: Нацполіція
Аварія сталась вночі 30 жовтня на 161 км автошляху Київ-Чоп неподалік с. Березівки. На жаль, внаслідок ДТП загинув пішохід

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

41-річний водій вантажного автомобіля Volvo рухався в напрямку міста Звягель. Під час руху він збив 48-річного пішохода, який був на автошляху. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

"Слідчі Житомирського райуправління поліції №1 з’ясовують усі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зіткнулись іномарки. На жаль, загинула дружина одного з водіїв. Правоохоронці розпочали розслідування.

Смертельна ДТП на Житомирщині: пасажир загинув, а водій втік з місця аварії
29 жовтня 2025, 19:30
Смертельна ДТП на Київщині: водій збив велосипедиста та втік з місця аварії
29 жовтня 2025, 18:45
Пасажир загинув, водій зник: подробиці смертельної аварії на Житомирщині
29 жовтня 2025, 14:56
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
На Закарпатті 18-річний хлопець на смерть збив мотоцикліста
30 жовтня 2025, 13:45
Три роки, сотні проєктів, понад мільярд гривень: план розвитку Харківщини
30 жовтня 2025, 13:40
Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області очолив Олексій Іщенко
30 жовтня 2025, 13:32
В Україні створили власний штучний інтелект
30 жовтня 2025, 13:29
У Харкові учасник захоплення ОДА у 2014 році готував теракт на замовлення росіян
30 жовтня 2025, 13:28
На Вінниччині померла 7-річна дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу
30 жовтня 2025, 13:20
Фарба та канцтовари по завищених цінах: у Києві чиновниця і підприємець розтратили понад 500 тис. грн
30 жовтня 2025, 13:11
На Одещині судитимуть рецидивіста, який пограбував дитину
30 жовтня 2025, 13:09
Вакансії тижня у Харківській області: кого шукають і які зарплати пропонують
30 жовтня 2025, 12:59
Сирський прокоментував нібито блокаду українських військ у Покровську та Куп'янську
30 жовтня 2025, 12:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
