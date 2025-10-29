13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 14:56

Пассажир погиб, водитель скрылся: подробности смертельной аварии на Житомирщине

29 октября 2025, 14:56
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Хорошевской общине Житомирской области полицейские задержали мужчину, причастного к смертельному ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, авария произошла 25 октября около 15:00 на улице Центральной в селе Рижаны.

По предварительной информации, 26-летний житель общины не справился с управлением автомобилем KIA Ceed, выехал за пределы проезжей части, столкнулся с железобетонной опорой, а дальше – с забором.

После аварии водитель покинул транспортное средство и ушел в неизвестном направлении.

В салоне автомобиля находились два пассажира – жители поселка Хорошево. 25-летний мужчина погиб на месте от полученных травм, другой пассажир, 29-летний, не пострадал.

Полицейские установили местонахождение водителя и задержали его.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине светит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, на автомобильной дороге Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель грузовика с полуприцепом наехал на двигавшегося в попутном направлении пешехода. От полученных травм 70-летний мужчина погиб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция пассажир Житомирская область водитель ограждение
На Буковине Mercedes вылетел в кювет и перевернулся: пострадавший в больнице
29 октября 2025, 14:24
В Черкассах столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавшие
29 октября 2025, 10:36
В Виннице столкнулись две легковушки: двое пассажиров в больнице
29 октября 2025, 08:10
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
На Юге украинские пограничники сожгли вражеские спецавтомобили
29 октября 2025, 16:26
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
29 октября 2025, 16:15
Центральная ВВК начала отменять заключения о непригодности к военной службе, изданные на Днепропетровщине
29 октября 2025, 15:50
Хотела купить собаку: в Запорожье женщина перевела более 100 тысяч на счет мошенников
29 октября 2025, 15:45
Присвоение имущества завода "Арсенал" в Киеве: экс-чиновнице объявили подозрение
29 октября 2025, 15:42
Документалка "Куба и Аляска" харьковских парамедыкинь получила награду в Италии
29 октября 2025, 15:20
Украинские военные уничтожили российский флаг, который оккупанты повесили при въезде в Покровск
29 октября 2025, 15:19
В Киеве будут судить организаторов сети нелегальных онлайн-казино: оборот – около 83 млн грн
29 октября 2025, 15:15
Заложники в Луцке: мужчина угрожал трем детям и требовал отсрочку – приговор суда
29 октября 2025, 15:11
В Закарпатье разоблачили переправителя военнообязанных через границу за $7000
29 октября 2025, 14:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »