Пассажир погиб, водитель скрылся: подробности смертельной аварии на Житомирщине

Фото: Национальная полиция

В Хорошевской общине Житомирской области полицейские задержали мужчину, причастного к смертельному ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, авария произошла 25 октября около 15:00 на улице Центральной в селе Рижаны.

По предварительной информации, 26-летний житель общины не справился с управлением автомобилем KIA Ceed, выехал за пределы проезжей части, столкнулся с железобетонной опорой, а дальше – с забором.

После аварии водитель покинул транспортное средство и ушел в неизвестном направлении.

В салоне автомобиля находились два пассажира – жители поселка Хорошево. 25-летний мужчина погиб на месте от полученных травм, другой пассажир, 29-летний, не пострадал.

Полицейские установили местонахождение водителя и задержали его.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине светит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, на автомобильной дороге Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель грузовика с полуприцепом наехал на двигавшегося в попутном направлении пешехода. От полученных травм 70-летний мужчина погиб.