Авария произошла 25 октября около 15:00 по улице Центральной в селе Рыжанах. В результате ДТП погиб мужчина, который был пассажиром

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 26-летний водитель KIA Seed не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль столкнулся с железобетонной опорой, после чего продолжил движение по инерции и окончательно остановился, врезавшись в забор. В результате ДТП 25-летний пассажир погиб на месте. Другой 29-летний пассажир не пострадал.

При этом водитель покинул автомобиль и ушел в неизвестном направлении. Правоохранители обнаружили его и задержали. Теперь мужчине может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

