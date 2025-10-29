16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 19:30

Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии

29 октября 2025, 19:30
Фото: Нацполиция
Авария произошла 25 октября около 15:00 по улице Центральной в селе Рыжанах. В результате ДТП погиб мужчина, который был пассажиром

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 26-летний водитель KIA Seed не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль столкнулся с железобетонной опорой, после чего продолжил движение по инерции и окончательно остановился, врезавшись в забор. В результате ДТП 25-летний пассажир погиб на месте. Другой 29-летний пассажир не пострадал.

При этом водитель покинул автомобиль и ушел в неизвестном направлении. Правоохранители обнаружили его и задержали. Теперь мужчине может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее в Ровенской области столкнулись иномарки. К сожалению, погибла жена одного из водителей. Правоохранители начали расследование.

