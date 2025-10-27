Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Ровенской области, RegioNews.

По словам правоохранителей, столкнулись Daewoo Lanos, за рулем которого находился 72-летний житель Ровно, и микроавтобус Fiat Talento, которым управлял 27-летний мужчина.

В результате ДТП, несмотря на реанимационные мероприятия, погибла пассажирка легковушки: это была 68-летняя жена водителя. Самого 72-летнего водителя госпитализировали с тяжелыми травмами. 27-летний водитель микроавтобуса не пострадал.

"Следователь следственного управления начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", - сообщили в полиции.

Напомним, в начале сентября в столице военный автомобиль выехал на встречную. В результате столкновения погибли два человека — водитель авто и пассажир, рядовой полиции. Водитель служебного автомобиля получил телесные повреждения. Открыто уголовное производство.