Фото: Национальная полиция

В Житомирской области задержали 42-летнего инженера лесного фонда во время получения им 500 долларов взятки. Установлено, что это не первый случай получения им неправомерной выгоды

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина работал инженером по охране и защите леса по рейдовой работе в государственном предприятии. Используя свое служебное положение, он требовал от местного предпринимателя, занимающегося заготовкой древесины, ежемесячно передавать ему по 500 долларов за "непрепятствование" его хозяйственной деятельности.

В конце августа правоохранители задокументировали факт получения взятки, а во время следующей передачи, 25 сентября, должностное лицо задержали в процессуальном порядке.

В тот же день по местам жительства и работы фигуранта проведены санкционированные обыски, в результате которых изъят автомобиль, средства связи, документацию и черновые записи для проведения экспертных исследований.

Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ГБР недавно завершило одно из самых резонансных расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни. В марте 2025 года правоохранители выдвинули подозрение 11 человек. Организатор, который был местным предпринимателем, после разоблачения совершил самоубийство.