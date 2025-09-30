11:15  30 сентября
На Днепропетровщине нашли уникальное озеро с лебедями
08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 10:56

500 долларов "дани" ежемесячно: на Житомирщине чиновник попал под следствие

30 сентября 2025, 10:56
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области задержали 42-летнего инженера лесного фонда во время получения им 500 долларов взятки. Установлено, что это не первый случай получения им неправомерной выгоды

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина работал инженером по охране и защите леса по рейдовой работе в государственном предприятии. Используя свое служебное положение, он требовал от местного предпринимателя, занимающегося заготовкой древесины, ежемесячно передавать ему по 500 долларов за "непрепятствование" его хозяйственной деятельности.

В конце августа правоохранители задокументировали факт получения взятки, а во время следующей передачи, 25 сентября, должностное лицо задержали в процессуальном порядке.

В тот же день по местам жительства и работы фигуранта проведены санкционированные обыски, в результате которых изъят автомобиль, средства связи, документацию и черновые записи для проведения экспертных исследований.

Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ГБР недавно завершило одно из самых резонансных расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни. В марте 2025 года правоохранители выдвинули подозрение 11 человек. Организатор, который был местным предпринимателем, после разоблачения совершил самоубийство.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка деньги полиция следствие Житомирская область инженер лесного фонда
В Киеве чиновника "Киевводоканала" задержали на взятке в 450 тысяч гривен
29 сентября 2025, 16:32
Долг в 2,5 млн грн: на Львовщине директора предприятия будут судить за невыплату зарплат
26 сентября 2025, 14:03
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Киевской области водитель сбил двоих детей
30 сентября 2025, 13:55
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
30 сентября 2025, 13:46
На Закарпатье поймали 19-летнюю девушку, которая переправляла военнообязанных через Тису
30 сентября 2025, 13:40
В Полтавской области фургон столкнулся с грузовиком: есть погибший
30 сентября 2025, 13:25
Последствия атаки на Черниговщину: дроны ударили по критической и транспортной инфраструктуре
30 сентября 2025, 13:11
В Харьковской области водитель сбил женщину насмерть
30 сентября 2025, 12:45
Минюст требует конфискации активов эксминистра МВД Виталия Захарченко
30 сентября 2025, 12:38
В Харьковской области ветераны могут получить новую профессию – куда обращаться
30 сентября 2025, 12:30
230 миллионов на пустой детдом: прокуратура расследует скандал в Запорожье
30 сентября 2025, 12:23
В Конотопе во время работы ПВО ранен 79-летний мужчина
30 сентября 2025, 11:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »