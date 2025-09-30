500 доларів "данини" щомісяця: на Житомирщині посадовець потрапив під слідство

Фото: Національна поліція

На Житомирщині затримали 42-річного інженера лісового фонду під час отримання ним 500 доларів хабаря. Встановлено, що це не перший випадок одержання ним неправомірної вигоди

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік працював інженером з охорони та захисту лісу по рейдовій роботі в державному підприємстві. Використовуючи своє службове становище, він вимагав від місцевого підприємця, який займається заготівлею деревини, щомісячно передавати йому по 500 доларів за "неперешкоджання" його господарській діяльності.

Наприкінці серпня правоохоронці задокументували факт одержання хабаря, а під час наступної передачі, 25 вересня, посадовця затримали у процесуальному порядку.

Того ж дня за місцями проживання та роботи фігуранта проведено санкціоновані обшуки, у результаті яких вилучено автомобіль, засоби зв'язку, документацію та чорнові записи для проведення експертних досліджень.

Чоловікові повідомлено про підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР нещодавно завершило одне з найбільш резонансних розслідувань у сфері лісового господарства на Волині. У березні 2025 року правоохоронці висунули підозру 11 особам. Організатор, який був місцевим підприємцем, після викриття вчинив самогубство.