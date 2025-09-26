Фото: pixabay

Под суд отправили директора предприятия в Стрыйском районе, обвиняемого в невыплате зарплаты работникам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В начале 2025 года руководитель предприятия более двух месяцев не выплачивал зарплату 72 работникам. Общий долг превысил 2,5 миллиона гривен.

При этом деньги на счетах были: руководитель вовремя оплачивал налоги, коммунальные услуги и закупку материалов, но зарплату людям не выдавал.

Правоохранители завершили досудебное расследование, обвинительный акт в отношении 71-летнего директора направили в суд.

Мужчине грозит штраф, исправительные работы или пробационное наблюдение, а также запрет занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, в Запорожье разоблачили директора компании, присвоившего 6 млн грн, выделенные на восстановление дома после обстрелов. Фигуранту объявили подозрение.