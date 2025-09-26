00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2025, 14:03

Долг в 2,5 млн грн: на Львовщине директора предприятия будут судить за невыплату зарплат

26 сентября 2025, 14:03
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Под суд отправили директора предприятия в Стрыйском районе, обвиняемого в невыплате зарплаты работникам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В начале 2025 года руководитель предприятия более двух месяцев не выплачивал зарплату 72 работникам. Общий долг превысил 2,5 миллиона гривен.

При этом деньги на счетах были: руководитель вовремя оплачивал налоги, коммунальные услуги и закупку материалов, но зарплату людям не выдавал.

Правоохранители завершили досудебное расследование, обвинительный акт в отношении 71-летнего директора направили в суд.

Мужчине грозит штраф, исправительные работы или пробационное наблюдение, а также запрет занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, в Запорожье разоблачили директора компании, присвоившего 6 млн грн, выделенные на восстановление дома после обстрелов. Фигуранту объявили подозрение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область зарплата деньги невыплата зарплаты суд
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
В Сумской области будут судить кибермошенника, который обманул местного жителя на $160 000
26 сентября 2025, 15:36
В Киеве 52-летняя женщина смертельно ранила мужчину во время ссоры
26 сентября 2025, 15:02
Вблизи "Буковеля" разоблачена схема незаконного отчуждения земли на 14 млн грн
26 сентября 2025, 14:43
На Полтавщине Mitsubishi врезался в бетонный блок и перевернулся: есть погибший и пострадавшие
26 сентября 2025, 14:27
Сливал данные для атак на Киев: в украинской энергокомпании разоблачили "крота" ФСБ
26 сентября 2025, 13:42
В Запорожье в результате ДТП загорелась легковушка
26 сентября 2025, 13:19
Россияне массированно атакуют Херсон: в ОВА показали последствия
26 сентября 2025, 12:49
Государство расширяет перечень бесплатных медицинских услуг для ветеранов, – "Слуга Народа"
26 сентября 2025, 12:23
"Закрывали глаза" на простой вагонов: в "Укрзализныце" разоблачили злоупотребление на 9 млн гривен
26 сентября 2025, 11:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »