16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 16:32

В Киеве чиновника "Киевводоканала" задержали на взятке в 450 тысяч гривен

29 сентября 2025, 16:32
Фото: полиция
В столице разоблачили представителя "Киевводоканала", который требовал 450 тысяч гривен от предприятия за подключение к городской системе водоснабжения и канализации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Чиновника задержали 25 сентября сразу после получения первой части взятки – 225 тысяч гривен, что составляет 50% от оговоренной суммы. Остальное он должен был получить после подписания договора.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст.368-3 УК Украины (подкуп чиновника юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы). 35-летнему фигуранту грозит до 3 лет заключения.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили группу дельцов, которые за 8 тысяч гривен оформляли фиктивные документы для будущих водителей.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
