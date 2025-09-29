Фото: полиция

В столице разоблачили представителя "Киевводоканала", который требовал 450 тысяч гривен от предприятия за подключение к городской системе водоснабжения и канализации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Чиновника задержали 25 сентября сразу после получения первой части взятки – 225 тысяч гривен, что составляет 50% от оговоренной суммы. Остальное он должен был получить после подписания договора.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст.368-3 УК Украины (подкуп чиновника юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы). 35-летнему фигуранту грозит до 3 лет заключения.

