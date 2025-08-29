02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
01:55  29 августа
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 07:43

Незаконная вырубка леса на Волыни: организатор совершил самоубийство, дело передано в суд

29 августа 2025, 07:43
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило одно из самых резонансных расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что в суд направлены обвинительные акты в отношении 13 участников преступной организации, которые в 2024 году незаконно вырубили более 1,1 тысяч деревьев на территории филиала "Камень-Каширское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".

Ущерб окружающей среде превысил 6,4 млн грн.

В состав группы входили 15 человек: шесть служащих Камень-Каширского лесхоза, сотрудник ГУ ГСЧС в Волынской области (сын организатора), а также коммерсанты и перевозчики.

Злоумышленники использовали одни и те же товарно-транспортные накладные, оформляя деловую древесину – сосну, дуб, граб – как дрова. Для утаивания незаконной порубки пни выкорчевывали, сжигали и засыпали землей. Древесину транспортировали на лесопильные для переработки в пиломатериалы.

В марте 2025 года правоохранители сообщили о подозрении 11 человек. Трое из подозреваемых скрывались, но со временем сами явились к следователям.

Организатор – местный предприниматель – после разоблачения покончил с собой, оставив предсмертную записку с признанием. Производство по нему закрыто.

Один из фигурантов признал вину и возместил государству 280 тыс. грн в рамках отдельного уголовного производства.

В суд направлены обвинительные акты по статьям:

  • ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
  • ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
  • ч. 4 ст. 28 (совершение преступления организованной группой);
  • ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка леса).

Во время обысков у одного из перевозчиков обнаружены боевые патроны, поэтому ему инкриминируют также ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

На три земельных участка, три дома и 14 транспортных средств наложен арест. Чиновники лесхоза отстранены от работы, сотрудник ГСЧС – уволен.

В случае доказательства вины участникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили масштабную схему вырубки леса. В результате окружающей среде нанесен ущерб почти на 34 миллиона гривен. По информации правоохранителей, к этому причастен руководитель государственного предприятия "Днепровское лесное хозяйство". Ему уже сообщили о подозрении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд лес ГБР расследование Волынская область вырубка деревьев госпредприятие схема Леса Украины
На Волыни эксначальника ОГА судят за взяточничество
28 августа 2025, 21:47
В Тернопольской области присвоили более 2,3 млн грн во время ремонта образовательных заведений
28 августа 2025, 18:34
В Днепропетровской области разоблачили чиновника, который требовал 40 тыс грн за взыскание алиментов
27 августа 2025, 18:48
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Атака на Запорожский район: ранен годовалый ребенок
29 августа 2025, 07:29
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
29 августа 2025, 07:14
Последствия ракетной атаки РФ: число погибших в Киеве возросло до 23
29 августа 2025, 07:06
"Буквально за руку меня ведет": Маша Ефросинина рассказала, как ее сын реагирует на тревоги
29 августа 2025, 03:55
Победительницу Холостяка-13 вызвали в суд в Германию: что произошло
29 августа 2025, 03:30
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 02:55
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта
29 августа 2025, 01:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »