Незаконная вырубка леса на Волыни: организатор совершил самоубийство, дело передано в суд

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило одно из самых резонансных расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что в суд направлены обвинительные акты в отношении 13 участников преступной организации, которые в 2024 году незаконно вырубили более 1,1 тысяч деревьев на территории филиала "Камень-Каширское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".

Ущерб окружающей среде превысил 6,4 млн грн.

В состав группы входили 15 человек: шесть служащих Камень-Каширского лесхоза, сотрудник ГУ ГСЧС в Волынской области (сын организатора), а также коммерсанты и перевозчики.

Злоумышленники использовали одни и те же товарно-транспортные накладные, оформляя деловую древесину – сосну, дуб, граб – как дрова. Для утаивания незаконной порубки пни выкорчевывали, сжигали и засыпали землей. Древесину транспортировали на лесопильные для переработки в пиломатериалы.

В марте 2025 года правоохранители сообщили о подозрении 11 человек. Трое из подозреваемых скрывались, но со временем сами явились к следователям.

Организатор – местный предприниматель – после разоблачения покончил с собой, оставив предсмертную записку с признанием. Производство по нему закрыто.

Один из фигурантов признал вину и возместил государству 280 тыс. грн в рамках отдельного уголовного производства.

В суд направлены обвинительные акты по статьям:

ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

ч. 4 ст. 28 (совершение преступления организованной группой);

ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка леса).

Во время обысков у одного из перевозчиков обнаружены боевые патроны, поэтому ему инкриминируют также ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

На три земельных участка, три дома и 14 транспортных средств наложен арест. Чиновники лесхоза отстранены от работы, сотрудник ГСЧС – уволен.

В случае доказательства вины участникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили масштабную схему вырубки леса. В результате окружающей среде нанесен ущерб почти на 34 миллиона гривен. По информации правоохранителей, к этому причастен руководитель государственного предприятия "Днепровское лесное хозяйство". Ему уже сообщили о подозрении.