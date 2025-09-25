12:51  25 сентября
25 сентября 2025, 19:15

В Житомирской области задержали наркодилера, который продавал "товар" по всей Украине

25 сентября 2025, 19:15
Фото: Нацполиция
21-летний житель Житомирской области наладил распространение наркотиков в нескольких регионах. Его задержали при попытке очередной отправки товара

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Вечером вблизи одного из почтаматов в Житомире правоохранители задержали мужчину. В его сумке обнаружили восемь картонных коробок, подготовленных к отправке. Внутри были зип-пакеты с разными веществами, предварительно – амфетамином, экстази, мефедроном, альфа-PVP, кокаином, каннабисом, МДМА и галлюциногенными грибами. Следователи задержали 21-летнего мужчину в процессуальном порядке.

В ходе обыска был найден еще ряд расфасованных упаковок с веществами и другие доказательства его причастности к незаконной деятельности – весы, упаковочные материалы и черные записи.

Известно, что он распространил наркотические и психотропные средства в нескольких регионах страны. Теперь наркоторговцу грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине следователи направили в суд уголовное производство по группе из четырех человек, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом наркотиков. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний житель Кривого Рога, спланировавший схему производства, хранения и продажи наркотиков через интернет.

