23 сентября 2025, 12:26

Киевлянка рассылала психотропы под видом косметики: полиция задержала ее

23 сентября 2025, 12:26
Фото: Национальная полиция
Житомирские правоохоронці разоблачили 64-летнюю киевлянку на контрабанде и сбыте психотропных препаратов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что весной 2025 года женщина закупила пилюли с содержанием психотропного вещества российского производства и организовала их нелегальную продажу в Украине и Молдове.

Чтобы замаскировать запрещенное лекарство под "косметику", подозреваемая размещала объявления на онлайн-платформах и посылала заказы через почтовые сервисы.

Полицейские задокументировали несколько таких отправлений в Житомир, а также попытку переправить сверток в Молдову. Для этого женщина передала его водителю международного автобуса, не знавшего о запрещенном содержимом. "Наркопосылку" изъяли совместно с пограничниками.

В начале сентября правоохранители провели обыск в квартире фигурантки. Изъяли 1270 капсул с психотропами, черновые записи, банковские карты, гаджеты и наличные деньги.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 200 тысяч гривен.

Женщину задержали в процессуальном порядке и сообщили о подозрении.

По действующему законодательству ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в городе Дубровица на Ровенщине правоохранители разоблачили 23-летнего местного жителя, продававшего психотропы непосредственно покупателям. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Ранее на Днепропетровщине следователи направили в суд уголовное производство по группе из четырех человек, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом наркотиков. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний житель Кривого Рога, спланировавший схему производства, хранения и продажи наркотиков через интернет.

