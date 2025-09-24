Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении участников трех организованных наркогруппировок, деятельность которых охватывала несколько регионов Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, преступники действовали на территории Житомирской и Днепропетровской областей, где наладили производство и сбыт особо опасного психотропного вещества alpha-PVP.

Полиция ликвидировала две нарколаборатории

Наркотики изготавливали в специально оборудованных лабораториях, после чего распространяли оптовыми партиями по всей стране. Среди участников были организаторы, исполнители, "химики", которые занимались производством, и "дропы", отвечавшие за обналичивание полученных средств. По предварительным подсчетам, ежемесячная прибыль группы превышала 16 миллионов гривен.

Ежемесячная прибыль группировок составляла более 16 млн грн

В рамках масштабной спецоперации полицейские задержали 11 человек и ликвидировали две нарколаборатории, где изготавливались значительные объемы психотропных веществ. Правоохранители отмечают, что только за один месяц реализация продукции из этих лабораторий приносила злоумышленникам миллионные доходы.

Обвинительные акты уже направлены в суд

Досудебное расследование уже завершено. Обвинительные акты переданы в суд, где в ближайшее время будет рассматриваться дело. Фигурантам инкриминируются особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В случае доказательства вины им может грозить наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Житомире правоохранители разоблачили подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина. По данным следствия, ее организовал 34-летний мужчина, который после болезни сообщника привлек к "бизнесу" новых участников.