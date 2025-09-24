В Украине разоблачили сеть нарколабораторий с прибылью 16 млн грн ежемесячно: будут судить 11 фигурантов
Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении участников трех организованных наркогруппировок, деятельность которых охватывала несколько регионов Украины
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
По данным следствия, преступники действовали на территории Житомирской и Днепропетровской областей, где наладили производство и сбыт особо опасного психотропного вещества alpha-PVP.
Наркотики изготавливали в специально оборудованных лабораториях, после чего распространяли оптовыми партиями по всей стране. Среди участников были организаторы, исполнители, "химики", которые занимались производством, и "дропы", отвечавшие за обналичивание полученных средств. По предварительным подсчетам, ежемесячная прибыль группы превышала 16 миллионов гривен.
В рамках масштабной спецоперации полицейские задержали 11 человек и ликвидировали две нарколаборатории, где изготавливались значительные объемы психотропных веществ. Правоохранители отмечают, что только за один месяц реализация продукции из этих лабораторий приносила злоумышленникам миллионные доходы.
Досудебное расследование уже завершено. Обвинительные акты переданы в суд, где в ближайшее время будет рассматриваться дело. Фигурантам инкриминируются особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В случае доказательства вины им может грозить наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
