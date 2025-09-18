Фото: Национальная полиция

Следователи направили в суд уголовное производство по группе из четырех человек, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли наркотических веществ на сумму более 14 миллионов гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В мае правоохранители прекратили деятельность масштабной нарколаборатории, которая ежемесячно производила около 15 кг психотропных веществ, включая амфетамин и "Alpha-PVP".

Ориентировочный месячный доход группировки составлял около 12 миллионов гривен.

Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний житель Кривого Рога, спланировавший схему производства, хранения и продажи наркотиков через интернет. К этой преступной деятельности он привлек трех сообщников, занимавшихся распространением и пересылкой наркотиков с помощью почтовых служб.

В ходе обысков было изъято более 6 кг Alpha-PVP, 1 кг амфетамина, 1,6 кг каннабиса, мефедрон, экстази, прекурсоры, лабораторное оборудование, три автомобиля, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, стартовые пакеты и черновые записи.

По результатам следствия всем задержанным объявлено подозрение.

Напомним, правоохранители Волыни совместно с СБУ и прокуратурой разоблачили преступную группировку, которая производила и сбывала наркотики, замаскированные под обычные продукты и кондитерские изделия. Организаторами оказались супруги жителей Луцкого района.