Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 19:15

На Житомирщині затримали наркодилера, який продавав "товар" по всій Україні

25 вересня 2025, 19:15
Фото: Нацполіція
21-річний житель Житомирщини налагодив розповсюдження наркотиків у кількох регіонах. Його затримали під час спроби чергової відправки товару

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Увечері поблизу одного з поштоматів у Житомирі правоохронці затримали чоловіка. В його сумці знайшли вісім картонних коробок, підготовлених до відправлення. Всередині були зіп-пакети з різними речовинами, попередньо – амфетаміном, екстазі, мефедроном, альфа-PVP, кокаїном, канабісом, МДМА та галюциногенними грибами. Слідчі затримали 21-річного чоловіка в процесуальному порядку.

Під час обшуку знайшли ще низку розфасованих пакунків з речовинами й інші докази його причетності до незаконної діяльності – ваги, пакувальні матеріали та чорнові записи.

Відомо, що він налагодив розповсюдження наркотичних та психотропних засобів у кількох регіонах країни. Тепер наркоторговцю загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальне провадження щодо групи з чотирьох осіб, які займалися незаконним виготовленням та збутом наркотиків. Організатором незаконного бізнесу виявився 24-річний мешканець Кривого Рогу, який спланував схему виробництва, зберігання та продажу наркотиків через інтернет.

