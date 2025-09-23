11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
23 вересня 2025, 12:26

Киянка розсилала психотропи під виглядом косметики: поліція затримала її

23 вересня 2025, 12:26
Фото: Національна поліція
Житомирські правоохоронці викрили 64-річну киянку на контрабанді та збуті психотропних препаратів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що навесні 2025 року жінка закупила пігулки з вмістом психотропної речовини російського виробництва й організувала їх нелегальний продаж в Україні та Молдові.

Щоб замаскувати заборонені ліки під "косметику", підозрювана розміщувала оголошення на онлайн-платформах і надсилала замовлення через поштові сервіси.

Поліцейські задокументували кілька таких відправлень до Житомира, а також спробу переправити пакунок до Молдови. Для цього жінка передала його водію міжнародного автобуса, який не знав про заборонений вміст. "Наркопосилку" вилучили спільно з прикордонниками.

На початку вересня правоохоронці провели обшук у помешканні фігурантки. Вилучили 1270 капсул із психотропами, чорнові записи, банківські картки, ґаджети та готівку.

За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить близько 200 тисяч гривень.

Жінку затримали у процесуальному порядку та повідомили про підозру.

За чинним законодавством їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в місті Дубровиця на Рівненщині правоохоронці викрили 23-річного місцевого жителя, який продавав психотропи безпосередньо покупцям. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

Раніше на Дніпропетровщині слідчі направили до суду кримінальне провадження щодо групи з чотирьох осіб, які займалися незаконним виготовленням та збутом наркотиків. Організатором незаконного бізнесу виявився 24-річний мешканець Кривого Рогу, який спланував схему виробництва, зберігання та продажу наркотиків через інтернет.

