19 сентября 2025, 08:22

Сбывал психотроп "из рук в руки": на Ровенщине 23-летнему мужчине светит до 10 лет за решеткой

19 сентября 2025, 08:22
Фото: Национальная полиция
В городе Дубровица на Ровенщине правоохранители разоблачили 23-летнего местного жителя, продававшего психотропы непосредственно покупателям

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В июле и августе этого года мужчина дважды продал психотроп на общую сумму 5400 гривен. Факт незаконного сбыта подтвердила экспертиза.

Недавно во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли около полукилограмма каннабиса.

При процессуальном руководстве прокуратуры ему сообщили о подозрении.

Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток. Согласно санкции статьи, ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине следователи направили в суд уголовное производство по группе из четырех человек , которые занимались незаконным изготовлением и сбытом наркотиков. Организатором незаконного бизнеса оказался 24-летний житель Кривого Рога, спланировавший схему производства, хранения и продажи наркотиков через интернет.

