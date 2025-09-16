10:59  16 сентября
16 сентября 2025, 09:56

Похитил выручку и скрылся в гостинице: в Житомире задержали вора-стажера

16 сентября 2025, 09:56
Фото: Национальная полиция
В Житомире полицейские разыскали 32-летнего мужчину, который во время стажировки на должности экспедитора похитил более 180 тысяч гривен предприятия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что к правоохранителям обратились представители компании, которые сообщили об исчезновении стажера вместе с деньгами, собранными во время выездной работы.

Мужчина работал в паре с опытным экспедитором и собирал выручку из торговых точек. Во время одной из поездок он скрылся под вымышленным предлогом – на работу не вернулся, на связь не выходил, дома не появлялся.

Предприятие понесло убытки на сумму более 180 тысяч гривен.

Работники криминальной полиции установили местонахождение подозреваемого – мужчина скрывался в одной из гостиниц Житомира.

При задержании у него изъяли часть похищенных средств. Остальное, по словам задержанного, он успел потратить на развлечения и приобретение дорогого гаджета.

По факту кражи возбуждено уголовное производство. Согласно законодательству, мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье мужчина украл у знакомой криптовалюты на 70 тысяч долларов. Сначала он отрицал свою причастность, но киберполицейским удалось провести ряд мер, собрать неопровержимые доказательства и раскрыть схему преступления. Ознакомившись с этими доказательствами, мужчина признал свою вину.

15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
