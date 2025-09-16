Похитил выручку и скрылся в гостинице: в Житомире задержали вора-стажера

Фото: Национальная полиция

В Житомире полицейские разыскали 32-летнего мужчину, который во время стажировки на должности экспедитора похитил более 180 тысяч гривен предприятия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что к правоохранителям обратились представители компании, которые сообщили об исчезновении стажера вместе с деньгами, собранными во время выездной работы.

Мужчина работал в паре с опытным экспедитором и собирал выручку из торговых точек. Во время одной из поездок он скрылся под вымышленным предлогом – на работу не вернулся, на связь не выходил, дома не появлялся.

Предприятие понесло убытки на сумму более 180 тысяч гривен.

Работники криминальной полиции установили местонахождение подозреваемого – мужчина скрывался в одной из гостиниц Житомира.

При задержании у него изъяли часть похищенных средств. Остальное, по словам задержанного, он успел потратить на развлечения и приобретение дорогого гаджета.

По факту кражи возбуждено уголовное производство. Согласно законодательству, мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье мужчина украл у знакомой криптовалюты на 70 тысяч долларов. Сначала он отрицал свою причастность, но киберполицейским удалось провести ряд мер, собрать неопровержимые доказательства и раскрыть схему преступления. Ознакомившись с этими доказательствами, мужчина признал свою вину.