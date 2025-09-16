08:20  16 вересня
02:30  16 вересня
В Україні змінились ціни на овочі: що стало дорожче
02:00  16 вересня
Ведуча Катерина Осадча зізналась, чи хоче її старший син повертатися в Україну
16 вересня 2025, 09:56

Викрав виторг і сховався в готелі: у Житомирі затримали крадія-стажера

16 вересня 2025, 09:56
Фото: Національна поліція
У Житомирі поліцейські розшукали 32-річного чоловіка, який під час стажування на посаді експедитора викрав понад 180 тисяч гривень підприємства

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до правоохоронців звернулися представники компанії, які повідомили про зникнення стажера разом із грошима, зібраними під час виїзної роботи.

Чоловік працював у парі з досвідченим експедитором та збирав виторг із торговельних точок. Під час однієї з поїздок він зник під вигаданим приводом – на роботу не повернувся, на зв'язок не виходив, вдома не з'являвся.

Підприємство зазнало збитків на суму понад 180 тисяч гривень.

Працівники кримінальної поліції встановили місце перебування підозрюваного – чоловік переховувався в одному з готелів Житомира.

Під час затримання у нього вилучили частину викрадених коштів. Решту, за словами затриманого, він встиг витратити на розваги та придбання дорогого ґаджета.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Згідно з законодавством, чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.достатньо.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік вкрав у знайомої криптовалюти на 70 тисяч доларів. Спочатку він заперечував свою причетність, але кіберполіцейським вдалося провести низку заходів, зібрати неспростовні докази та розкрити схему злочину. Ознайомившись із цими доказами, чоловік визнав свою провину.

гроші поліція Житомир підприємство злодій стажер
