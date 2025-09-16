В Киеве мужчина избил товарища диском от штанги: пострадавший в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Шевченковском районе Киева полиция задержала мужчину, который во время застолья жестоко избил своего гостя металлическим диском от штанги

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что к правоохранителям обратились жители многоэтажки, которые нашли на лестничной площадке раненого мужчину. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и медики.

Выяснилось, что 64-летний потерпевший гостил у своего 45-летнего знакомого. При совместном употреблении алкоголя между мужчинами возник конфликт. Хозяин избил гостя руками и ногами, а затем несколько раз ударил его по голове металлическим диском от штанги.

Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали нападающего. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Полтавской области мужчина забил знакомого до смерти. Правоохранители уже объявили о подозрении 22-летнему местному жителю и избрали ему меру пресечения. Теперь ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.