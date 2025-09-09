Фото: Нацполиция

Мужчина не признавался в своей вине. Но впоследствии правоохранители доказали, что именно он украл деньги знакомой

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В марте 2025 года 41-летний житель Запорожья помог 67-летней знакомой обменять 70 000 долларов на криптовалюту. С тех пор он решил украсть ее активы. Человек запомнил seed-фразу (уникальный код из 24 слов, дающий полный доступ к кошельку), и сохранил ее для дальнейшего использования.

Уже в период с марта по август мужчина купил аналогичное устройство и использовал код женщины. Таким образом он создал "двойника" кошелька потерпевшей. В ночь на 6 августа он перечислил ее криптовалюту в свой кошелек. Когда женщина заметила исчезновение денег, она обратилась в полицию.

Мужчина отрицал свою причастность. Однако киберполицейские провели комплекс мер, собрали безоговорочные доказательства и установили схему преступления. Уже увидев улики, мужчина признался.

Ему сообщили о подозрении. Расследование продолжается.

