07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
08:27  09 сентября
Контрабанда на 2 миллиона: иностранец пытался ввезти на Львовщину брендовую одежду и косметику
08:12  09 сентября
В Днепре столкнулись три автомобиля: пострадали 14-летняя пассажирка и 16-летний пешеход
09 сентября 2025, 10:25

В Запорожье мужчина украл у знакомой криптовалюты на 70 тысяч долларов

09 сентября 2025, 10:25
Фото: Нацполиция
Мужчина не признавался в своей вине. Но впоследствии правоохранители доказали, что именно он украл деньги знакомой

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В марте 2025 года 41-летний житель Запорожья помог 67-летней знакомой обменять 70 000 долларов на криптовалюту. С тех пор он решил украсть ее активы. Человек запомнил seed-фразу (уникальный код из 24 слов, дающий полный доступ к кошельку), и сохранил ее для дальнейшего использования.

Уже в период с марта по август мужчина купил аналогичное устройство и использовал код женщины. Таким образом он создал "двойника" кошелька потерпевшей. В ночь на 6 августа он перечислил ее криптовалюту в свой кошелек. Когда женщина заметила исчезновение денег, она обратилась в полицию.

Мужчина отрицал свою причастность. Однако киберполицейские провели комплекс мер, собрали безоговорочные доказательства и установили схему преступления. Уже увидев улики, мужчина признался.

Ему сообщили о подозрении. Расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области задержали организаторов финансовой пирамиды, которые обманули инвесторов на 26 млн грн. Речь идет о пирамидах "VinEco" и "Vinex Тrade".

криптовалюта задержание Запорожье
