Фото: полиция

В Ирпене правоохранители задержали мужчину, который с гранатой требовал у бывшей мобильный телефон

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О происшествии в полицию сообщила работница салона красоты. 28-летний мужчина в помещении салона угрожал бывшей девушке гранатой и требовал отдать ранее подаренный ей мобильный телефон.

Правоохранители задержали злоумышленника.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Мужчине грозит до семи лет заключения.

