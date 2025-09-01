14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров

01 сентября 2025, 13:34
Фото: Национальная полиция
Полицейские Житомирщины разоблачили двух мужчин, требовавших ежемесячную плату от молодых контент-мейкеров в TikTok за так называемое "крышевание". В случае отказа – угрожали физической расправой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили следователи, 27-летний житель Житомирского района еще в конце 2024 начал давить на пятерых жителей Коростенского района, которые активно вели страницы в TikTok. За "разрешение" на онлайн-деятельность он требовал по 20 тысяч гривен с каждого месяца. С января по март 2025 потерпевшие уже уплатили ему по 40 тысяч гривен.

В мае к преступной схеме присоединился 32-летний житомирянин. Вместе с первым фигурантом они придумали новую причину давления – якобы нужно пополнить "воровский общак". С каждого блоггера требовали еще по 60 тысяч гривен – как "долг" за три месяца.

В ходе одной из встреч 32-летний участник схемы нанес одному из пострадавших несколько ударов кулаками по лицу, а также ранил его ножом. Опасаясь за свою жизнь, молодые люди уже через несколько дней передали вымогателям 100 тысяч гривен.

Обоим мужчинам объявлено подозрение. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд уже избрал меру пресечения для 27-летнего подозреваемого – содержания под стражей. Его 32-летний сообщник, уже имеющий судимости за имущественные преступления и хулиганство, объявлен в розыск.

Напомним, в Николаеве вынесли приговор трем мужчинам, которые выбивали долг. В их числе был работник патрульной полиции. На суде обвиняемые признали свою вину. Им назначили 3 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

