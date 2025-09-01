Жительница Тернополя потеряла более 150 тыс. грн, поверив в фейковые выплаты от ООН
39-летняя жительница Тернополя стала жертвой аферы, поверив в фейковые выплаты от ООН
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По словам женщины, в мессенджере Viber она наткнулась на сообщение с предложением получить денежную помощь от международной организации ООН. Авторы сообщения призвали перейти по ссылке для оформления выплат. Заинтересовавшись, женщина выполнила указания: открыла сайт и ввела персональные данные, в частности, реквизиты банковской карты.
После этих действий женщина потеряла 156 тысяч гривен.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские устанавливают лиц причастных к преступлению.
