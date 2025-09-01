Жительница Тернополя потеряла более 150 тыс. грн, поверив в фейковые выплаты от ООН

иллюстративное фото: из открытых источников

39-летняя жительница Тернополя стала жертвой аферы, поверив в фейковые выплаты от ООН

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам женщины, в мессенджере Viber она наткнулась на сообщение с предложением получить денежную помощь от международной организации ООН. Авторы сообщения призвали перейти по ссылке для оформления выплат. Заинтересовавшись, женщина выполнила указания: открыла сайт и ввела персональные данные, в частности, реквизиты банковской карты.

После этих действий женщина потеряла 156 тысяч гривен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Полицейские устанавливают лиц причастных к преступлению.

Напомним, в Тернопольской области мошенник обманул военного на 50 000 гривен. Им оказался знакомый защитника.