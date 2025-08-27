Выбивал долг у родственника: в Николаевской области судили полицейского, который прикладывал пистолет к голове брата
В Николаеве вынесли приговор трем мужчинам, выбивавшим долг. Среди них был работник патрульной полиции
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
В июне 2021 года работник патрульной полиции распивал алкоголь с двумя знакомыми. Во время застолья он вспомнил, что его родной брат одолжил у матери 3500 долларов и до сих пор не вернул деньги. После полуночи компания ушла в дом должника.
Там они выломали входную парадную дверь дома и требовали у хозяина отдать долг. Правоохранитель хватал брата руками за шею и сжимал, его друзья наносили удары рукой в лицо. Правоохранитель также прикладывал к председателю брата травматический пистолет, угрожая убийством. Когда хозяин отказался отдавать деньги, компания просто удалилась. Однако на выезде из селения их задержали.
На суде все трое обвиняемых признали вину. В приговоре написано об искреннем раскаянии и активном содействии раскрытию преступления. Хотя дело направили в суд спустя четыре года после инцидента.
За этот период срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истек. Поэтому им назначили 3 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.
Напомним, ранее в Киеве полиция задержала мужчин, которые с топором и пистолетом заставляли администратора кафе отдать зарплату работнице. Она работала несколько дней в заведении поваром, но получила меньше денег, чем ожидала.