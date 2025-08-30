Фото: Прокуратура Украины

В Киеве в мусорный бак выбросили щенков стаффордширского терьера, правоохранители начали расследование жестокого обращения с животными

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что жители Соломенского района обнаружили завязанный пакет с мусором, в котором находились пятеро новорожденных щенков стаффордширского терьера. Одно из животных погибло, а спасенных щенков передали волонтерам для последующей опеки.

В рамках расследования был проведен обыск в квартире одного из жильцов дома, где могли быть выброшены животные.

В доме обнаружили собаку с явными признаками послеродового состояния. Владелец собаки признался, что вынес щенков на свалку, поскольку считал их мертвыми.

Правоохранители открыли уголовное производство. По результатам дела, виновному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, полицейские Днепра завершили расследование дела в отношении мужчины, который жестоко обращался со своей собакой, и направили его в суд. 55-летний подозреваемый обвиняется в том, что он из-за неприязни нанес домашнему животному многочисленные повреждения.