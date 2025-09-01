На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів

Фото: Національна поліція

Поліцейські Житомирщини викрили двох чоловіків, які вимагали щомісячну плату від молодих контент-мейкерів у TikTok за так зване "кришування". У разі відмови – погрожували фізичною розправою

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, 27-річний мешканець Житомирського району ще наприкінці 2024 року почав тиснути на п'ятьох жителів Коростенського району, які активно вели сторінки у TikTok. За "дозвіл" на онлайн-діяльність він вимагав по 20 тисяч гривень з кожного щомісяця. З січня по березень 2025 року потерпілі вже сплатили йому по 40 тисяч гривень.

У травні до злочинної схеми приєднався 32-річний житомирянин. Разом із першим фігурантом вони вигадали нову причину для тиску – нібито потрібно поповнити "злодійський общак". З кожного блогера вимагали ще по 60 тисяч гривень – як "борг" за три місяці.

Під час однієї із зустрічей 32-річний учасник схеми наніс одному з потерпілих кілька ударів кулаками по обличчю, а також поранив його ножем. Побоюючись за своє життя, молодики вже за кілька днів передали вимагачам 100 тисяч гривень.

Обом чоловікам оголошено підозру. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд вже обрав запобіжний захід для 27-річного підозрюваного – тримання під вартою. Його 32-річного спільника, який уже має судимості за майнові злочини та хуліганство, наразі оголошено в розшук.

Нагадаємо, у Миколаєві винесли вирок трьом чоловікам, які вибивали борг. Серед них був працівник патрульної поліції. На суді обвинувачені визнали свою провину. Їм призначили 3 роки позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.