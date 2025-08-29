Фото: Warszawska Policja

Об этом сообщил информационный портал "InPoland", передает RegioNews.

Мужчина размещал видео с соответствующими угрозами, в которых требовал возобновления программы "800 Плюс" для украинцев, предупреждая, что в случае невыполнения начнет поджоги.

Задержание произошло в районе Прага-Полуднее в Варшаве. Информация о провокационных видео поступила в полицию несколькими часами ранее, после чего правоохранители оперативно приняли меры. Украинца доставили в Варшавское управление полиции для допроса и оформления документов.

По данным правоохранителей, ему будет предъявлено обвинение по статье 255 Уголовного кодекса Польши, предусматривающей ответственность за публичное подстрекательство к преступлению. После завершения процесса мужчину планируют депортировать на основании решения пограничной службы.

Напомним, в Польше готовят новый законопроект, который предусматривает оказание помощи украинцам при условии официального трудоустройства. Документ направлен на обеспечение социальных выплат для иностранцев, которые работают в стране легально.