15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 16:35

Украинец в Польше угрожал поджигать дома из-за вето Навроцкого

29 августа 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
Фото: Warszawska Policja
Читайте також
українською мовою

Столичная полиция задержала 29-летнего гражданина Украины, который в соцсетях угрожал поджигать дома

Об этом сообщил информационный портал "InPoland", передает RegioNews.

Мужчина размещал видео с соответствующими угрозами, в которых требовал возобновления программы "800 Плюс" для украинцев, предупреждая, что в случае невыполнения начнет поджоги.

Задержание произошло в районе Прага-Полуднее в Варшаве. Информация о провокационных видео поступила в полицию несколькими часами ранее, после чего правоохранители оперативно приняли меры. Украинца доставили в Варшавское управление полиции для допроса и оформления документов.

По данным правоохранителей, ему будет предъявлено обвинение по статье 255 Уголовного кодекса Польши, предусматривающей ответственность за публичное подстрекательство к преступлению. После завершения процесса мужчину планируют депортировать на основании решения пограничной службы.

Напомним, в Польше готовят новый законопроект, который предусматривает оказание помощи украинцам при условии официального трудоустройства. Документ направлен на обеспечение социальных выплат для иностранцев, которые работают в стране легально.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Польша Варшава украинец соцсети поджог полиция депортация
В Одесской области будут судить водителя, который на тротуаре травмировал пенсионерку
29 августа 2025, 15:15
Во Львове разоблачили мужчину, продававшего автомобили, предназначенные для ВСУ
29 августа 2025, 15:01
В Киеве и области задержали трех диверсантов, поджигавших авто ВСУ по заказу рф
29 августа 2025, 14:17
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Смертельно опасную ягоду обнаружили в Днепропетровской области: ее легко спутать с ежевикой
29 августа 2025, 17:23
В Киевской области экглава ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо
29 августа 2025, 17:15
В Винницкой области будут судить бывшего сельского голову за незаконное отчуждение земель на сумму более 8 млн грн
29 августа 2025, 17:08
В Украине закрывается большая сеть супермаркетов
29 августа 2025, 16:31
Зеленский отреагировал на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет
29 августа 2025, 16:19
СБУ разоблачила пророссийского агента, который наводил удары по больницам Донецкой области
29 августа 2025, 16:13
Украинские работодатели получили 267 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
29 августа 2025, 16:05
НАБУ начало расследование в отношении компании, производящей ракету "Фламинго" и дроны Fire Point
29 августа 2025, 15:52
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 15:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »