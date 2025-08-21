Палка вместо слов: на Житомирщине мужчину отправили в больницу после драки

Иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 19 августа правоохранителям поступило сообщение об избиении 49-летнего жителя одной из общин Любарщины. По вызову выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что в селе Мотовиловцы вблизи местного кафе возник конфликт между двумя мужчинами. Во время потасовки вмешался 34-летний местный житель, который деревянной палкой нанес удары 49-летнему мужчине из соседнего села.

Травмированный пострадавший был доставлен в Любарскую больницу, где диагностировали травмы головы и туловища. Мужчина госпитализирован.

Следователи начали досудебное расследование. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы или лишение свободы сроком до трех лет.

