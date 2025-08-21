10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
Певица Солоха родила сына
21 августа 2025, 08:54

Палка вместо слов: на Житомирщине мужчину отправили в больницу после драки

21 августа 2025, 08:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
Вечером 19 августа правоохранителям поступило сообщение об избиении 49-летнего жителя одной из общин Любарщины. По вызову выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что в селе Мотовиловцы вблизи местного кафе возник конфликт между двумя мужчинами. Во время потасовки вмешался 34-летний местный житель, который деревянной палкой нанес удары 49-летнему мужчине из соседнего села.

Травмированный пострадавший был доставлен в Любарскую больницу, где диагностировали травмы головы и туловища. Мужчина госпитализирован.

Следователи начали досудебное расследование. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, на Ровенщине во время застолья мужчина избил знакомого до смерти. Правоохранители задержали злоумышленника вблизи одного из автовокзалов. Ему сообщили о подозрении.

