Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Ровенский городской суд 20 августа удовлетворил ходатайство следователя и поместил мужчину под арест на 60 суток без права внесения залога. За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Согласно данным полиции, преступление произошло во время конфликта между подозреваемым и 57-летним мужчиной, закончившимся смертью последнего. Нападающий нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 0,72 промилле.

Подозреваемый находится под арестом

В полицию сообщила 42-летняя местная жительница, которая около 05:00 обнаружила 57-летнего мужчину без признаков жизни в квартире по улице Д. Галицкого. Полицейские установили, что накануне в помещении собралась компания из шести человек. Во время застолья возник конфликт между 27- и 57-летним мужчиной, после чего подозреваемый покинул место преступления, оставив окровавленную обувь у подъезда.

Продолжается досудебное расследование

Менее чем через час оперативники разыскали мужчину вблизи одного из автовокзалов Ровно. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который смертельно ранил своего односельчанина ножом. Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания для проведения следственных действий.