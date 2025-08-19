Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

18 августа в Киеве 42-летняя женщина сообщила полиции, что на кухне соседской квартиры она нашла тело своего 57-летнего знакомого. Оказалось, что накануне в этой квартире было застолье.

Пьяные мужчины 27 и 57 лет начали ссорились. Во время конфликта младший нанес старшему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. После совершенного нападавший скрылся, оставив окровавленную обувь у подъезда этого же дома.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Уже вскоре правоохранители задержали злоумышленника вблизи одного из автовокзалов. Ему сообщили о подозрении. В настоящее время он находится в изоляторе. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на 45-летнем мужчине, смертельно ранившему полицейского в Одесской области, грозит пожизненное заключение. Преступление произошло 5 августа на окраине Измаила.