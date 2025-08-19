18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
19 августа 2025, 21:26

В Ровенской области во время застолья мужчина избил знакомого до смерти

19 августа 2025, 21:26
Фото: Нацполиция
В Ровенской области застолье закончилось убийством. Все произошло из-за конфликта

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

18 августа в Киеве 42-летняя женщина сообщила полиции, что на кухне соседской квартиры она нашла тело своего 57-летнего знакомого. Оказалось, что накануне в этой квартире было застолье.

Пьяные мужчины 27 и 57 лет начали ссорились. Во время конфликта младший нанес старшему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. После совершенного нападавший скрылся, оставив окровавленную обувь у подъезда этого же дома.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Уже вскоре правоохранители задержали злоумышленника вблизи одного из автовокзалов. Ему сообщили о подозрении. В настоящее время он находится в изоляторе. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, на 45-летнем мужчине, смертельно ранившему полицейского в Одесской области, грозит пожизненное заключение. Преступление произошло 5 августа на окраине Измаила.

