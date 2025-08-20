Правоохранители расследуют обвинения актера Темляка в домашнем насилии

фото: ZAXID.NET

Полиция начала досудебное расследование по обвинениям актера Константина Темляка в домашнем насилии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Левый берег".

Отмечается, что предварительное расследование правоохранители проводят по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины. В его рамках проводится проверка по поводу возможных других фактов правонарушений, отметили в полиции.

Информация о расследовании по обвинениям Темляка в развращении малолетних отсутствует.

Напомним, 8 августа Анастасия Соловьева опубликовала в соцсетях сообщение, в котором рассказала о многолетнем домашнем насилии со стороны бывшего парня, актера и военного Константина Темляка.

