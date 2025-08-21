Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмильницком районе Винницкой области правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который во время семейного конфликта тяжело травмировал свою жену

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 19 августа в больницу доставили женщину с многочисленными переломами и телесными повреждениями. Медики проинформировали правоохранителей, что травмы потерпевшей получила в результате избиения.

Следователи установили, что вечером того же дня между супругами произошел конфликт. Во время распития алкоголя мужчина набросился на жену и нанес ей многочисленные удары в разные части тела.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении.

За совершенное фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который до смерти избил жену. В ходе досудебного расследования следователи установили, что между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину руками и ногами по голове. За совершенное злоумышленнику грозит лишением свободы на срок до 10 лет.