Палиця замість слів: на Житомирщині чоловіка відправили до лікарні після бійки

Увечері 19 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення про побиття 49-річного жителя однієї з громад Любарщини. На виклик виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції

передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що в селі Мотовилівці поблизу місцевого кафе виник конфлікт між двома чоловіками. Під час бійки втрутився 34-річний місцевий житель, який дерев'яною палицею завдав ударів 49-річному чоловікові з сусіднього села.

Травмованого потерпілого доставили до Любарської лікарні, де діагностували травми голови та тулуба. Чоловіка ушпиталено.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Триває з'ясування всіх обставин.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт строком до двох років або обмеження волі чи позбавлення волі на строк до трьох років.

