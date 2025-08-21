07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
00:30  21 серпня
У Запоріжжі цілий двір у центрі став сміттєзвалищем
01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 08:54

Палиця замість слів: на Житомирщині чоловіка відправили до лікарні після бійки

21 серпня 2025, 08:54
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Увечері 19 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення про побиття 49-річного жителя однієї з громад Любарщини. На виклик виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що в селі Мотовилівці поблизу місцевого кафе виник конфлікт між двома чоловіками. Під час бійки втрутився 34-річний місцевий житель, який дерев'яною палицею завдав ударів 49-річному чоловікові з сусіднього села.

Травмованого потерпілого доставили до Любарської лікарні, де діагностували травми голови та тулуба. Чоловіка ушпиталено.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Триває з'ясування всіх обставин.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт строком до двох років або обмеження волі чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Рівненщині під час застілля чоловік побив знайомого до смерті. Правоохоронці затримали зловмисника поблизу одного з автовокзалів. Йому повідомили про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область бійка конфлікт чоловік палиця Побиття лікарня поліція
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 07:37
У Рівному 27-річного чоловіка взяли під варту за смертельне побиття знайомого
20 серпня 2025, 17:40
Правоохоронці розслідують звинувачення актора Темляка у домашньому насиллі
20 серпня 2025, 13:55
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Росіяни вдарили ФАБом по Краматорську: наслідки
21 серпня 2025, 09:30
Удар із повітря: чим Росія атакувала Україну цієї ночі
21 серпня 2025, 09:27
У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав ліцей
21 серпня 2025, 09:15
Атака на Львів: кількість постраждалих зросла
21 серпня 2025, 09:04
Окупанти завдали три авіаудари по селу на Запоріжжі: є постраждала
21 серпня 2025, 08:50
Путін між США і Китаєм: чому він шукає подвійного протекторату
21 серпня 2025, 08:38
У ДСНС показали наслідки атаки на Львів: є загиблий та постраждалі
21 серпня 2025, 08:29
Ліки з отрути і посліду: в Україні викрили російську фармсхему
21 серпня 2025, 08:28
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
21 серпня 2025, 08:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »