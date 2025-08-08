Фото: Нацполиция

Мошенники часто стали использовать схему "Ваш родственник в беде". В этот раз жительница Житомирщины поверила мошенникам и потеряла деньги

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Жительница Звягельщины стала жертвой мошенников. Женщина получила звонок от незнакомки, представившейся следователем полиции. Собеседница рассказала, что дочь женщины якобы нанесла телесные повреждения ребенку, который находится в тяжелом состоянии в больнице. Для того чтобы спасти малышей, необходимо перевести деньги на банковскую карту.

Пенсионерка поверила и перечислила на указанный счет 40 тысяч гривен. Однако впоследствии выяснилось, что у ее дочери действительно не было неприятностей. Правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины и устанавливают причастных к злодеянию лиц.

"Полицейские напоминают: если вам поступил подобный звонок, необходимо связаться с родственником или людьми, которые могут быть рядом с ним и проверить полученную информацию", - говорят в полиции.

Напомним, в Житомирской области правоохранители установили мужчину, которого подозревают в масштабном мошенничестве во время продажи автомобилей. По данным следствия, он получил от покупателей 9,7 млн. грн., но транспортные средства им так и не передал.