07 августа 2025, 10:57

Обещали авто из США: разоблачена преступная группа, обманувшая украинцев на 2 млн грн

07 августа 2025, 10:57
Фото: Национальная полиция Украины
Схема с "пригоном авто из США" обернулась для десятков украинцев финансовыми потерями на миллионы гривен

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Установлено, что к преступной деятельности причастны граждане Украины и Молдовы. Совместную операцию провели Национальная полиция Украины и правоохранители Республики Молдова.

Организатор аферы задержан в Молдове

Организатором схемы оказался 36-летний украинец, проживавший в последнее время на территории Молдовы. К преступной схеме он привлек свою супругу и нескольких знакомых. Через социальные сети злоумышленники рекламировали якобы легальные услуги по доставке авто из США. Клиентов убеждали вносить предоплату, после чего требовали дополнительные суммы - якобы на покрытие "внезапных расходов" во время таможенного оформления.

Когда потерпевшие отказывались присылать деньги, злоумышленники прекращали с ними всяческую коммуникацию. Никакого автомобиля заказчики так и не получили. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, превысила два миллиона гривен.

В рамках международного расследования силовики провели 14 обысков в Украине и Молдове. В результате изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, наличные деньги и транспортное средство премиумкласса. Лидер группы задержан на территории Молдовы. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех потерпевших и возможных подельников.

Напомним, в Житомирской области расследуют дело мошенника, который обманул десятки людей, продавая автомобили, которых на самом деле не существовало. Злоумышленник присвоил почти 10 миллионов гривен, а потерпевшие так и не получили заказанные транспортные средства.

авто США Молдова мошенничество полиция обыск аферист
