12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 13:55

"Пропал без вести" ради денег: семья дезертира получила почти миллион помощи

07 августа 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование в отношении военного-дезертира, его матери и брата – они мошеннически получили выплату, назначенную семьям пропавших без вести защитников. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В августе 2023 года военный самовольно оставил службу в Луганской области и сообщил об этом родным. В воинской части мужчину признали без вести пропавшим, поэтому его брат предложил инсценировать исчезновение, чтобы получить компенсацию.

Пока дезертир скрывался, мать с братом подали документы как семья пропавшего без вести. С октября 2023 по ноябрь 2024 года они незаконно получили почти 1 млн грн госпомощи.

Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании которого он самостоятельно прекратил военную службу.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военного.

Все трое обвиняются в мошенничестве по предварительному сговору. Дополнительно, одного из братьев обвинили в дезертирстве, другого – в уклонении от службы во время войны. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Отмечается, что оба брата уже вернулись на службу, а ущерб государству компенсирован.

Напомним, ранее на Черниговщине вынесли приговор дезертиру, призвавшему к свержению конституционного строя. Он самовольно покинул место службы весной 2024 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР суд дезертир аферист мошенничество пропавшие без вести выплаты
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
7 производственных линий и товар на 50 миллионов: разоблачено масштабное производство и сеть продаж
07 августа 2025, 15:24
Три основных сценария развития событий на встрече Трампа с Путиным
07 августа 2025, 15:16
Продавая товар в интернете, житель Тернопольщины потерял почти 60 тысяч гривен
07 августа 2025, 15:07
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
07 августа 2025, 14:59
Прифронтовая Купянщина нашла 12 партнеров в Украине и за рубежом для совместных проектов
07 августа 2025, 14:56
Осторожно: фейковые повестки с вирусами поступают украинцам на почту
07 августа 2025, 14:54
Пограничник покончил с собой на военном пограничном посту "Паладь-Комаровцы"
07 августа 2025, 14:32
Пора завершать войну, спасибо всем, кто помогает, - Зеленский
07 августа 2025, 14:13
На Харьковщине подростки попали в ДТП на мотоцикле — один в тяжелом состоянии
07 августа 2025, 14:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »