Фото: ГБР

Правоохранители завершили расследование в отношении военного-дезертира, его матери и брата – они мошеннически получили выплату, назначенную семьям пропавших без вести защитников. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований .

В августе 2023 года военный самовольно оставил службу в Луганской области и сообщил об этом родным. В воинской части мужчину признали без вести пропавшим, поэтому его брат предложил инсценировать исчезновение, чтобы получить компенсацию.

Пока дезертир скрывался, мать с братом подали документы как семья пропавшего без вести. С октября 2023 по ноябрь 2024 года они незаконно получили почти 1 млн грн госпомощи.

Кроме того, брат дезертира воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление об исчезновении родственника на фронте, на основании которого он самостоятельно прекратил военную службу.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили соответствующие документы и самого "пропавшего" военного.

Все трое обвиняются в мошенничестве по предварительному сговору. Дополнительно, одного из братьев обвинили в дезертирстве, другого – в уклонении от службы во время войны. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Отмечается, что оба брата уже вернулись на службу, а ущерб государству компенсирован.

Напомним, ранее на Черниговщине вынесли приговор дезертиру, призвавшему к свержению конституционного строя. Он самовольно покинул место службы весной 2024 года.