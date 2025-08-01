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01 августа 2025, 18:27

В Житомирской области разоблачили мошенника, продававшего несуществующие авто

01 августа 2025, 18:27
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Фото: Нацполиция
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Аферист присвоил 9,7 миллиона гривен. При этом его клиенты не получили обещанный товар

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире разоблачили 26-летнего мужчину, продававшего подержанные авто. В течение нескольких лет он владел предприятием, предоставлявшим услуги приобретения авто из США "под ключ". У компании также было несколько офисов в разных городах Украины.

Клиенты получали официальный договор, затем вносили подписку на предоставленные услуги и приобретение автомобиля. Однако в течение года 26 потенциальных автовладельцев так и не получили свой транспорт. Аферист использовал деньги для собственных нужд. Сейчас, по данным правоохранителей, он находится за границей. В общей сложности он обманул людей более чем на 9 миллионов гривен.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению места нахождения мужчины и решается вопрос об объявлении его в розыск. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили 34-летнего военного, который наладил схему продажи транспортных средств, которые ввозились в нашу страну через благотворительные фонды как гуманитарная помощь. Авто нужно было передавать подразделениям ВСУ, но он продавал их.

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