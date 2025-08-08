Фото: Нацполіція

Шахраї часто стали використовувати схему "Ваш родич у біді". На цей раз жителька Житомирщини повірила шахраям та втратила гроші

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Жителька Звягельщини стала жертвою шахраїв. Жінка отримала дзвінок від незнайомки, яка представилась слідчою поліції. Співрозмовниця розповіла, що донька жінки нібито завдала тілесних ушкоджень дитині, яка наразі перебуває у тяжкому стані в лікарні. Для того, аби врятувати малечу, необхідно переказати гроші на банківську картку.

Пенсіонерка повірила та перерахувала на зазначений рахунок 40 тисяч гривень. Проте згодом з'ясувалось, що в її доньки насправді не було неприємностей. Правоохоронці проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України та встановлюють причетних до злодіяння осіб.

"Поліцейські нагадують: якщо вам надійшов подібний дзвінок, необхідно зв’язатись з родичем або тими людьми, які можуть бути поруч із ним та перевірити отриману інформацію", - кажуть в поліції.

