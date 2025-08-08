18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 21:56

Хотіла допомогти доньці: на Житомиршині жінка перерахувала гроші аферистам

08 серпня 2025, 21:56
Фото: Нацполіція
Шахраї часто стали використовувати схему "Ваш родич у біді". На цей раз жителька Житомирщини повірила шахраям та втратила гроші

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Жителька Звягельщини стала жертвою шахраїв. Жінка отримала дзвінок від незнайомки, яка представилась слідчою поліції. Співрозмовниця розповіла, що донька жінки нібито завдала тілесних ушкоджень дитині, яка наразі перебуває у тяжкому стані в лікарні. Для того, аби врятувати малечу, необхідно переказати гроші на банківську картку.

Пенсіонерка повірила та перерахувала на зазначений рахунок 40 тисяч гривень. Проте згодом з'ясувалось, що в її доньки насправді не було неприємностей. Правоохоронці проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України та встановлюють причетних до злодіяння осіб.

"Поліцейські нагадують: якщо вам надійшов подібний дзвінок, необхідно зв’язатись з родичем або тими людьми, які можуть бути поруч із ним та перевірити отриману інформацію", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці встановили чоловіка, якого підозрюють у масштабному шахрайстві під час продажу автомобілів. За даними слідства, він отримав від покупців 9,7 млн грн, але транспортні засоби їм так і не передав.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
